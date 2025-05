Verkehrsunfall beim Polizeieinsatz

Nr. 1247

In der vergangenen Nacht kam es bei einem Polizeieinsatz in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-Jähriger gegen 00:35 Uhr die Oberbaumbrücke in Richtung Friedrichshain, als mehrere Einsatzkräfte der Polizei im Laufschritt die Fahrbahn überquerten, um bei einer Festnahme auf der anderen Straßenseite Hilfe zu leisten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung fuhr der Autofahrer einen Polizisten an. Ein zufällig am Ort befindlicher Arzt leistete Erste Hilfe, bevor alarmierte Rettungskräfte den Beamten mit einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Die Oberbaumbrücke musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für circa 30 Minuten gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).