Plakat mit strafrechtlich relevantem Inhalt sichergestellt

Nr. 1245

Gestern Nachmittag meldeten sich zwei Bürger bei der Polizei Berlin, nachdem sie in sozialen Medien Aufnahmen von Plakaten mit strafrechtlich relevantem Inhalt bemerkt hatten. Die Plakate in Mitte bezogen sich auf einen getöteten Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington. Am angezeigten Ort in der Geschwister-Scholl-Straße konnten die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr kein Plakat feststellen. In der Planckstraße fanden sie kurze Zeit später ein Plakat vor und stellten es sicher. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.