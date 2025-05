Mann nach Streit verletzt

Nr. 1243

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-Jähriger gegen 0:40 Uhr in der Hauptstraße mit einem Unbekannten in einen Streit geraten sein. Der Fremde habe seinem Gegenüber in der Folge eine Stichverletzung am Oberkörper zugefügt, bevor er in unbekannte Richtung geflüchtet sei. Im Zuge der Sachverhaltsklärung gab ein 23-jähriger Mann ebenfalls an, durch den Tatverdächtigen attackiert worden zu sein. Dabei sei er jedoch nicht verletzt worden. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.