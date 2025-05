Mann getötet

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1242

Gestern Mittag haben die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Reinickendorf aufgenommen. Ein 50 Jahre alter Mann wurde gegen 14 Uhr tot in seiner Wohnung in der Breitkopfstraße aufgefunden. Die Auffindesituation ließ auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Ermittlungen dauern an.