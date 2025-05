Drei Frauen nach Trickbetrugsserie als „falsche Polizeibeamte“ festgenommen

Nr. 1240

Gestern Mittag nahmen Polizeikräfte drei Frauen nach mutmaßlichem Trickbetrug in Mahlsdorf fest. Gegen 12:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder des Landeskriminalamts Berlin die drei Frauen im Alter von 22, 28 und 41 Jahren auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Hultschiner Damm. Die Tatverdächtigen wollten dort nach vorangegangenem Telefonbetrug zum Nachteil einer 70-Jährigen von „falschen Polizeibeamten“ Geld abholen. Bei der dann angedachten Übergabe gelang den Ermittlerinnen und Ermittlern die Festnahme der Abholerinnen. Die Festgenommenen sind darüber hinaus dringend tatverdächtig, einen sechsstelligen Geldbetrag in einer Betrugsserie erlangt zu haben. Bei den anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen fanden die Einsatzkräfte Beweismittel und beschlagnahmten diese. Das Trio kam in ein Polizeigewahrsam und wurde dem für Trickbetrug zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt. Die drei Frauen sollen heute im weiteren Verlauf des Tages zum Erlass von Haftbefehlen einem Ermittlungsgericht vorgeführt werden.

Allein die Anzeige einer scheinbar bekannten Rufnummer reicht zur Identifizierung eines Anrufers nicht aus. Notieren Sie sich die im Telefondisplay angezeigte Rufnummer, legen Sie auf beziehungsweise trennen Sie die Verbindung mit der entsprechenden Hörertaste und wählen anschließend selbst die „110“!

Notieren Sie sich die im Telefondisplay angezeigte Rufnummer, beziehungsweise trennen Sie die Verbindung mit der entsprechenden Hörertaste und wählen anschließend selbst die „110“! Bewahren Sie keine Wertgegenstände oder größeren Geldbeträge zu Hause auf!

Übergeben Sie keine Wertgegenstände an fremde Personen!

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben! Ziehen Sie eventuell bei Bedarf Personen Ihres Vertrauens (zum Beispiel Nachbarn, Hausmeister) hinzu – auch wenn die anrufende Person Sie zur “Geheimhaltung” verpflichten will!

Bitten Sie darum, die Angelegenheit persönlich zu klären und lassen Sie sich von eintreffenden Polizeikräften (insbesondere in zivil) die Polizeidienstausweise zeigen!

In Zusammenhang mit diesen Fällen rät die Polizei Berlin:

