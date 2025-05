Fassade einer Synagoge beschmiert

Nr. 1239

Heute früh wurde eine Sachbeschädigung in Mitte festgestellt. Gegen 6:30 Uhr stellte ein Angestellter des Zentralen Objektschutzes in der Brunnenstraße einen Schriftzug an der Außenwand einer Synagoge fest. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.