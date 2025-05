Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten in Deutschland

Die Frühjahrstagung befasste sich im Schwerpunkt mit der veränderten Form und Ausprägung der strukturellen Bandenkriminalität (Clankriminalität/organisierte Kriminalität) sowie dem Phänomen „crime as a service“.

Frau Dr. Slowik Meisel hieß Mittwochabend die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anti-Terror-Zentrum der Polizei Berlin herzlich willkommen und eröffnete die Veranstaltung offiziell.

Nach der Begrüßung hielt der Präsident des Bundeskriminalamts, Herr Holger Münch, einen ersten Impulsvortrag zu internationalen und nationalen Veränderungen und Strömungen der strukturellen Bandenkriminalität als Auftakt für die kommenden zwei Tage.

Am Donnerstag referierten der Präsident der Polizei Köln, Herr Johannes Hermanns, zu den aktuellen Entwicklungen der strukturellen Bandenkriminalität und ein Staatsanwalt aus den Niederlanden, Herr Peter Huttenhuis, zur staatsanwaltschaftlichen Betrachtung struktureller Bandenkriminalität und den Möglichkeiten sowie Grenzen der Zusammenarbeit europäischer Behörden.

Als Ausgleich zu den fachlichen Themen rundete gestern Abend eine Führung durch das Bundeskanzleramt den Tag ab.

Zur abschließenden Tagungsrunde am heutigen Tag begrüßte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Kai Wegner, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach einem gemeinsamen Fototermin referierte Herr Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, zum Thema „Die Welt im Wandel – Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?“ und Kriminaloberrat André Juterzenka, Leitender Ermittler gegen kriminelle Clanstrukturen und Intensivtäter in der Polizeidirektion 5 (City), zum Thema „Brennpunktorientierte Polizeiarbeit zur Bekämpfung der Clankriminalität in Berlin am Beispiel einer Regionalbetrachtung“.

Die gastgebende Präsidentin, Frau Dr. Slowik Meisel, dankte den Mitgliedern, die ihrer Einladung in die Hauptstadt gefolgt waren. “Der enge Schulterschluss in der Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten sowie der kontinuierliche Austausch sind entscheidend, um frühzeitig gemeinsam gegen organisierte Kriminalitätsstrukturen vorzugehen und die öffentliche Sicherheit nachhaltig zu stärken.“, sagte Frau Dr. Slowik Meisel.