13-Jähriger angetroffen

Nr. 1238

Der 13-Jährige wurde heute am frühen Nachmittag von Polizeikräften in Spandau angetroffen. Aufgrund von Bürgerhinweisen, nach denen sich der Junge in Spandau aufhalten soll, suchten die Kräfte nach ihm im Umfeld der Altstadt Spandau. Gegen 14 Uhr trafen Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 21 den Jungen auf einer Treppe des U-Bahnhofs Rathaus Spandau an und brachten ihn anschließend zur Polizeidienststelle. Die Eltern des Jungen wurden informiert. Der 13-Jährige wird jetzt einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie zugeführt.