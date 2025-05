Mutmaßliche Schüsse auf eine Kneipe

Nr. 1217

In der vergangenen Nacht soll aus einer Gruppe von vier Personen heraus mehrfach auf eine Kneipe geschossen worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Zeugenangaben wurden die Schüsse gegen 1:15 Uhr von außen auf die Scheiben der Kneipe in der Neumeisterstraße abgegeben, die dadurch beschädigt wurden. Anschließend sollen vier Personen vom Ort in Richtung Koeltzepark geflüchtet sein. Verletzt wurde niemand. Eine Absuche der näheren Umgebung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).