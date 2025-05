Mann ausgeraubt und Schüsse abgegeben

Nr. 1216

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Charlottenburg-Nord überfallen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der 21-Jährige gegen 1:20 Uhr in der Habermannzeile aufgehalten haben, als zwei maskierte und mit Schusswaffen bewaffnete Männer an ihn herangetreten sein sollen. Dann sollen sie seine Wertgegenstände gefordert und ihm schließlich Geld abgenommen haben. Anschließend sollen sie mit ihrer Beute in Richtung Heckerdamm geflüchtet sein. Bei ihrer Flucht soll einer der beiden mehrfach in die Luft geschossen haben. Der Überfallene blieb unverletzt. Ob es sich bei den Schüssen um Schüsse aus einer Schreckschusswaffe oder einer scharfen Waffe handelte, ist Gegenstand der derzeit noch laufenden Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen hat.