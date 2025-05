Autofahrerin fährt Kind an

Nr. 1215

Gestern Mittag kam ein Kind nach einem Verkehrsunfall in Spandau in ein Krankenhaus. Gegen 13:30 Uhr befuhr eine Autofahrerin den Brunsbütteler Damm in Richtung Nauener Straße. Auf Höhe der Bushaltestelle Grünhofer Weg fuhr die 54-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen einen Jungen an, der kurz zuvor aus einem Bus der BVG-Linie M32 gestiegen war und die Fahrbahn überquerte. Der 12-Jährige erlitt eine Unterschenkelfraktur und Schürfwunden am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Busfahrerin, die das Unfallgeschehen beobachtet hatte, stand unter dem Eindruck des Geschehens. Eine ärztliche Behandlung lehnte die 50-Jährige jedoch ab. Während der Rettungsmaßnahmen und der Sachverhaltsaufnahme blieb der Unfallort bis etwa 15:50 Uhr gesperrt. Von der Sperrung war der Busverkehr der BVG-Linie M32 betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.