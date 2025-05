Nach Streit auf Personen eingeprügelt

Nr. 1213

Bisher noch Unbekannte schlugen gestern Abend in Alt-Hohenschönhausen auf drei junge Männer ein. Nach bisherigem Kenntnisstand passten die drei Unbekannten zunächst einen 17-Jährigen gegen 20:20 Uhr in der Genslerstraße ab und zwangen ihn, sich auf eine Bank zu setzen. Dann sollen sie ihn geschlagen und getreten haben. Anschließend nahmen sie ihm Geldkarten und sein Handy ab. Als zwei Bekannte des Angegriffenen dazu kamen, die auch bei vorangegangenen Streitigkeiten am Vortag dabei gewesen sein sollen, wurden auch sie von den Unbekannten mit Schlägen traktiert. Dabei soll ein bisher unbekannt gebliebener Bekannter auch mehrfach mit einem Nothammer geschlagen worden sein. Diesem wurde dann durch die Angreifer seine Jacke abgenommen. Als die Angegriffenen äußerten, die Polizei zu rufen, flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Der 17-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch, mehrere Platzwunden sowie Schwellungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 18-jähriger Bekannter erlitt eine Schwellung im Gesicht sowie Hautabschürfungen am Hals, die zunächst nicht behandelt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.