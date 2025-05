Raub in Spätkauf

Nr. 1212

Gestern Abend überfielen zwei Unbekannte einen Spätkauf in Hellersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer gegen 21:50 Uhr den Laden am Cottbusser Platz betreten und sich zu dem 57-jährigen Inhaber begeben haben. Nun soll einer von ihnen den 57-Jährigen bedroht und ihn unter dem Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Im weiteren Verlauf soll sich der Inhaber zur Wehr gesetzt haben und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Duo. Der 57-Jährige erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf. Die Unbekannten entwendeten Zigaretten und Geld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).