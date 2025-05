Israelfeindliche Schriftzüge – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 1211

Unbekannte beschmierten in der späten vergangenen Nacht oder heute früh die Fassade der Humboldt-Universität in Mitte mit israelfeindlichen Schriftzügen. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 5 Uhr zum Seiteneingang der Universität an der Universitätsstraße und gaben an, dass unbekannte Personen mehrere israelfeindliche, verbotene sowie im Kontext zum Nahostkonflikt stehende Schriftzüge auf die Fassade an der Universitätsstraße aufgebracht hatten. Zum Arbeitsbeginn der Zeugen, gegen 2 Uhr, war die Fassade noch unbeschädigt. Die Einsatzkräfte stellten bei der Besichtigung des Objektes fest, dass auch die Fassade des Haupteingangs an der Straße Unter den Linden beschmiert worden war. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.