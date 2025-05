Zwei Senioren bei Wohnungsbrand tödlich verletzt

Nr. 1210

In der vergangenen Nacht sind zwei Senioren bei einem Wohnungsbrand tödlich verletzt worden. Gegen 2:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Scharnhorststraße alarmiert. In einer betreuten Wohngemeinschaft, die sich im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses befindet, löste ein Rauchmelder akustisch aus. Zudem wurde dem Vernehmen nach Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und Löscharbeiten stellten die Kräfte der Feuerwehr zwei leblose Bewohner im Alter von 73 und 77 Jahren fest. Drei weitere Bewohnende – eine 89-Jährige, ein 78-Jähriger und ein 84-Jähriger – erlitten Rauchgasintoxikationen und kamen in Krankenhäuser. Die beiden verletzten Senioren wurden ambulant behandelt, wohingegen die verletzte Seniorin stationär verblieb. Ein Schwelbrand im Aufenthaltsraum der Wohnung wurde von den Brandbekämpfern gelöscht. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert und blieben unverletzt. Während der Maßnahmen blieb die Scharnhorststraße zwischen Am Pankepark und der Kieler Straße sowie der Kreuzungsbereich Scharnhorststraße Ecke Ida-von-Armin-Straße gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.