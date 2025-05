Schüsse auf ein Lokal

Nr. 1207

Gestern Vormittag wurden Einschusslöcher in einem Fenster eines Lokals in Kreuzberg festgestellt. Der 62-jährige Betreiber alarmierte die Polizei gegen 9:30 Uhr in die Waldemarstraße, nachdem eine Reinigungskraft die Einschusslöcher bemerkt hatte. Die Schüsse wurden auf die heruntergelassenen Rollläden abgegeben. Verletzt wurde niemand. Zu den Hintergründen dieser Sachbeschädigung ermittelt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).