Mitarbeiter einer Partei bedroht

Nr. 1203

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt zu einem Vorfall an einem Werbestand einer Partei, der sich gestern Mittag in Charlottenburg ereignete. Gemäß bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befanden sich ein 32-Jähriger und ein 54-Jähriger gegen 12 Uhr im Auftrag der Partei an einem Informationsstand auf der Otto-Suhr-Allee. Den Schilderungen zufolge habe sich dann ein unbekannter Mann mit einem Rennrad genähert und habe dem 32-Jährigen vor und dem 54-Jährigen auf die Schuhe gespuckt. Außerdem habe er verschiedene Drohungen in Richtung der beiden Mitarbeiter ausgesprochen und angekündigt, den Werbestand zerstören zu lassen. Den 32-Jährigen soll er außerdem beleidigt haben. Anschließend sei der Mann mit dem Fahrrad davongefahren. Beide Männer fühlten sich in ihrer Ehre gekränkt und empfanden starken Ekel. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere zur Namhaftmachung des Tatverdächtigen – dauern an.