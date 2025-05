Mit Messer auf Mann eingestochen

Nr. 1202

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der vergangenen Nacht im Stadtteil Mitte, musste einer der beiden ins Krankenhaus gebracht werden. In zivil gekleidete Polizeikräfte hatten gegen 1:50 Uhr beobachtet, dass die beiden Männer im Alter von 23 und 31 Jahren im Eingangsbereich des S-Bahnhofs Alexanderplatz zunächst verbal in Streit geraten waren. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Jüngere dem Älteren mit einem Messer in den Oberkörper stach und anschließend davonrannte. Zusammen mit weiteren, hinzualarmierten und uniformierten Kollegen konnten die Polizeikräfte den Mann auf der Rathausstraße festnehmen. Sie fanden das bei der Tat mutmaßlich eingesetzte Messer, das der 23-Jährige bei seiner Flucht weggeworfen hatte, und stellten es sicher. Der verletzte 31-Jährige kam nach Erste-Hilfe-Maßnahmen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Verletzung soll den ersten Erkenntnissen nach nicht lebensgefährlich gewesen sein. Der Angreifer kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben. Da der Verdacht bestand, dass er berauschende Mittel konsumiert hatte, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen. Die Ermittlungen dauern an.