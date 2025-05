Toilettenkabine und Abfallcontainer in Brand gesetzt

Nr. 1201

Wegen des Verdachts einer Brandstiftung in Gesundbrunnen ermittelt seit heute Morgen ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Gegen 7:45 Uhr bemerkte ein Zeuge eine brennende Toilettenkabine sowie mehrere in Flammen stehende Abfallcontainer an einer Zufahrt zu einem Firmengelände an der Böttgerstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen sprangen bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer zwischenzeitlich auf einen geparkten Transporter über. Trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte dieser vollständig aus. Durch die Hitzewirkung wurden überdies zwei weitere Kraftfahrzeuge beschädigt. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen auf Gebäude. Verletzt wurde niemand.