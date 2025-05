Gegen Poller und Baum gefahren – Notoperation

Nr. 1200

Nach einem Unfall, der sich heute früh in Mariendorf ereignete, musste eine Autofahrerin ins Krankenhaus gebracht werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die 25-Jährige gegen 3:30 Uhr mit einem gemieteten VW Polo die Straße Alt-Mariendorf in Richtung Mariendorfer Damm. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Heidefriedhof soll sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben, sodass sie gegen einen Poller und einen Baum fuhr. Infolge der Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Kräfte der Berliner Feuerwehr retteten die 25-Jährige aus dem Fahrzeug und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort musste sie aufgrund einer inneren Organverletzung notoperiert werden. Bei einer ersten Befragung am Unfallort hatte die Frau den Einsatzkräften der Polizei gegenüber angegeben, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen. (ms)