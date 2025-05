Verkehrskontrolle entzogen – Drogen im Fahrzeug

Nr. 1198

Polizisten des Abschnitts 54 nahmen gestern Abend in Kreuzberg zwei Heranwachsende nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vorläufig fest. Die Beamten wollten gegen 19:40 Uhr den 18-jährigen Fahrer eines Peugeot und dessen gleichaltrigen Beifahrer an der Kreuzung Gneisenaustraße/Baerwaldstraße zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Nachdem der Fahrer auf die entsprechenden Zeichen der Polizei hin zunächst an den rechten Fahrbahnrand fuhr, beschleunigte er kurz darauf und fuhr über die Schleiermacherstraße und die Fürbringerstraße davon. Die hinterherfahrenden Beamten stellten das inzwischen am Fahrbahnrand stehende Auto mitsamt den beiden Insassen in der Mittenwalder Straße fest. Bei der Kontrolle und Durchsuchung der 18-Jährigen fand die Funkwagenbesatzung mit Unterstützung hinzualarmierter Kräfte einer Einsatzhundertschaft diverse Betäubungsmittel, darunter etwa 20 Ecstasy-Tabletten und mehrere Gefäße mit Kokain, sowie mutmaßlichen Handelserlös. Sie beschlagnahmten alles als Beweismittel. Da der Fahrer des Wagens offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er in einem Polizeigewahrsam Blut abgeben, bevor er und sein Begleiter nach Feststellung ihrer Identitäten aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden. Den Wagen, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren und für den kein Versicherungsschutz bestand, musste der Fahrer stehenlassen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Freiwillig gestattete Durchsuchungen der Wohnungen der 18-Jährigen förderten keine weiteren Auffälligkeiten zutage. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Flucht vor der Polizei, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel dauern an.