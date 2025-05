Rotlicht missachtet und schweren Verkehrsunfall verursacht

Nr. 1195

Ein Fahrer eines Transporters mit Anhänger missachtete gestern Vormittag in Siemensstadt eine rote Ampel und verursachte einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Ermittlungen war der 22-Jährige mit dem Mercedes Sprinter gegen 11:20 Uhr auf dem Siemensdamm in Richtung Nikolaus-Groß-Weg unterwegs. In Höhe eines Technik- und Ingenieurparks soll der 22-Jährige die für ihn geltende rote Ampel an einer Fußgängerfurt missachtet haben und stieß mit dem Lkw eines 60-Jährigen zusammen, der aus einer Grundstücksausfahrt unmittelbar hinter der Fußgängerfurt auf den Siemensdamm fuhr. Durch den Zusammenstoß kam der 22-Jährige mit seinem Transporter und Anhänger nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Mittelbebauung zwischen den Richtungsfahrbahnen und stieß dort mit einem auf der Gegenfahrbahn heranfahrenden Pkw zusammen, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Anschließend kollidierte er mit drei weiteren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Alle Kraftfahrer wurden von alarmierten Rettungskräften in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Während der 22-Jährige ambulant behandelt wurde, blieben die beiden übrigen zu stationären Behandlungen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die weiteren Ermittlungen führt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).