Mit Schreckschusswaffe geschossen - Räuber festgenommen

Nr. 1194

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 nahmen heute früh in Hellersdorf einen Jugendlichen nach einem schweren Raub fest. Der 17-Jährige hatte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 3:40 Uhr eine Bar an der Böhlener Straße betreten und eine 49-jährige Mitarbeiterin zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe einmal Richtung Decke geschossen haben. Die Mitarbeiterin soll darauf in den hinteren Bereich der Bar geflüchtet sein, wohin ihr der Jugendliche gefolgt sei, ihr eine Kasse entrissen habe und sich mit dieser aus der Lokalität habe entfernen wollte. Zwei Männer, Gäste der Bar, hielten den Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fest. Diese brachten den mutmaßlichen Räuber zur Feststellung seiner Identität und für eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Anschließend wurde der 17-Jährige der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben. Im Zuge der dort geführten, ersten Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise, dass der Jugendliche an einem Raub auf eine Tankstelle in Mahlsdorf beteiligt gewesen sein könnte, der sich kurz vorher, gegen halb 3 Uhr, ereignet hatte. Dabei hatten insgesamt drei Tatverdächtige unter Vorhalt einer Waffe mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Die ebenfalls mit einer Waffe bedrohte Angestellte der Tankstelle war unverletzt geblieben. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.