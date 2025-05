Politische Farbschmiererei

Nr. 1193

Unbekannte haben die Fensterfront eines Büros in Oberschöneweide beschmiert. Gestern Abend zeigte der Inhaber eines Versicherungsbüros an der Siemensstraße über die Internetwache der Polizei Berlin an, dass Unbekannte die Fensterfront seines Büros zwischen dem 15. Mai, 18 Uhr und dem 16. Mai, 7 Uhr, großflächig mit einer politischen Schmiererei beschädigt hatten. In der Größe von rund 6 Meter × 2,5 Meter war dort ein Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt geschmiert worden. Zudem hatten die Unbekannten vier Löcher in die Fenster geschlagen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.