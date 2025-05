Betrunken am Steuer und auf dem Dach gelandet

Nr. 1192

Heute früh verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 3 Uhr befuhr der 20-Jährige die Tauentzienstraße in Richtung Wittenbergplatz. Als er nach links auf die Nürnberger Straße abbog, verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Anschließend kippte der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Zeugen gaben den alarmierten Einsatzkräften gegenüber an, dass sie gesehen hatten, wie der Fahrzeugführer das Auto verließ und sich zu Fuß in Richtung Budapester Straße bewegte. Die Polizistinnen und Polizisten trafen den 20-Jährigen, der deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, schließlich auf der Budapester Straße an. Der junge Mann gab an, das Auto unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Nach seiner Angabe befand sich sonst niemand im Auto. Es fanden sich darüber hinaus auch keine Hinweise auf die Anwesenheit weiterer Personen zum Unfallzeitpunkt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen, der angab nicht verletzt zu sein, vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung und einer durchgeführten Blutentnahme wurde er dort später wieder entlassen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).