Mann durch Schüsse verletzt

Nr. 1190

Gestern Abend ist ein Mann in Friedrichshain von mehreren Schüssen getroffen worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der 35-Jährige gegen 19:50 Uhr auf der Karl-Marx-Allee unterwegs, als ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse auf den 35-Jährigen abgefeuert haben soll. Der 35-Jährige erlitt dadurch Verletzungen an einem Bein und dem Gesäß und begab sich anschließend selbst in ein Krankenhaus. Der Schütze soll nach der Tat in Richtung Lichtenberger Straße geflüchtet sein. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte sicherten den Tatort nebst Beweisen und nahmen Kontakt mit dem 35-Jährigen im Krankenhaus auf, der sich dort mit einem gefälschten Personaldokument auswies und keine Angaben zu dem Vorfall machen wollte. Die weiteren andauernden Ermittlungen, insbesondere zum noch unbekannten Hintergrund, führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).