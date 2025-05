Autofahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1189

Gestern verstarb ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in einem Krankenhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 67-Jährige, zusammen mit seiner 70-jährigen Ehefrau, gegen 13:40 Uhr mit seinem Wagen auf dem Weg, ein Krankenhausgelände an der Seestraße zu verlassen. Dabei soll er kurz an der Haltelinie der Krankenhausausfahrt gewartet haben, dann jedoch bei roter Ampel in den Fließverkehr auf der Seestraße eingefahren sein. Dort fuhr er mit seinem Auto gegen einen von links kommenden Transporter, der von einem 28-Jährigen gesteuert wurde. Nach der Kollision kam der 67-Jährige mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und an einem Baum zum Stillstand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen ins Krankenhaus, wo er reanimiert werden musste, jedoch später verstarb. Ob der Tod im Zusammenhang mit Verletzungen aus dem Unfallgeschehen steht oder eine andere medizinische Ursache hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des für Verkehrsdelikte zuständigen Kommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord). Weitere Rettungskräfte brachten die 70-jährige Ehefrau zur stationären Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus. Der 28-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Baum musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden.