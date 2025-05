Ein Verletzter nach Wohnungsbrand

Nr. 1187

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Nachmittag zu einem Brand nach Hellersdorf alarmiert. Gegen 17:10 Uhr stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lyonel-Feininger-Straße in Flammen. Zeugen bemerkten eine Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster des Hauses und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der in der betroffenen Wohnung befindliche 64-jährige Mieter konnte aus der Wohnung gerettet werden. Er erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes wurde die Lyonel-Feininger-Straße zwischen Janusz-Korczak-Straße und Nelly-Sachs-Straße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.