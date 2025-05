Frau nach Brandstiftung festgenommen

Nr. 1186

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Brandstiftung nach Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine Zeugin gegen 12:25 Uhr, wie eine unbekannte Frau die Kellerräume des Bezirksamts Charlottenburg in der Otto-Suhr-Allee verließ. Als sie dort nachschaute, ob alles in Ordnung ist, bemerkte sie Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Im weiteren Verlauf sahen Zeugen die verdächtige Frau noch in der Nähe wieder, so dass sie durch alarmierte Polizeieinsatzkräfte festgenommen werden konnte. Die 39-Jährige wurde für ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts eingeliefert und soll noch heute einem Bereitschaftsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.