Räuberische Erpressung – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1185

Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einem überfallenen Mann in Neukölln um Mithilfe. Vorgestern, den 14. Mai 2025, sollen drei Männer gegen 18:45 Uhr in der Straße Hasenheide einen bislang unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht und zur Leerung seines Rucksacks aufgefordert haben. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Hermannplatz. Der Überfallene entfernte sich ebenfalls unerkannt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bitten die Ermittlerinnen und Ermittler den von der räuberischen Erpressung betroffenen Mann, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso können sich weitere Zeuginnen und Zeugen an die Polizei wenden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen hierzu:

Wer kann Angaben zu dem Überfallenen machen?

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.