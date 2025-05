Schild einer Jugendvereinigung beschädigt

Nr. 1180

Gestern Abend wurde gegen 20:10 Uhr über die Internetwache der Polizei Berlin eine Sachbeschädigung durch Farbschmiererei in der Rathausstraße in Mariendorf angezeigt. Unbekannte hatten einen Schriftzug in Rot auf das Schild einer Jugendvereinigung, dass über dem Eingang des Büros befestigt ist, gesprüht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.