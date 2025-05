Schüsse am Mehringplatz - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1176

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, gegen 20 Uhr kam es am Mehringplatz in Kreuzberg zu Schussabgaben und körperlichen Angriffen, wobei mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Vorausgegangen waren vermutlich Streitigkeiten auf dem Mehringplatz. Unmittelbar darauf sollen mehrere Fahrzeuge auf den Platz gefahren sein und es kam zu mehreren Schussabgaben sowie zu körperlichen Angriffen auf mehrere Personen. Mehrere Personen flüchteten anschließend zu Fuß und in Fahrzeugen in unterschiedliche, teils unbekannte Richtungen. Eine beteiligte Person flüchtete entlang der Friedrichstraße bis etwa zur Kreuzung Friedrichstraße/Hedemannstraße und wurde dabei von mindestens einem Fahrzeug verfolgt.

Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Wer kann Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen auf dem Mehringplatz und in der Umgebung geben?

Wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen oder auch Zeugen benennen, die sachdienliche Angaben machen können?

Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen am Mehringplatz und in der Umgebung gemacht?

Hinweise nimmt die bearbeitende Fachdienststelle des Landeskriminalamts am Tempelhofer Damm in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-941150 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.