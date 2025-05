Banken beschädigt

Gestern fertigten Polizeikräfte drei Strafanzeigen zu Sachbeschädigungen an Banken in Mitte, Wilmersdorf und Kreuzberg. In allen drei Fällen dauern die Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen hat, an.

Nr. 1177

Gegen 5 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin eine Funkwagenbesetzung zum Leipziger Platz in Mitte, nachdem er von einem Passanten auf die Sachbeschädigung aufmerksam gemacht worden war. Unbekannte hatten rote Farbe an den Fenstern der Bank aufgebracht.

Nr. 1178

Der Geschäftsführer eines Geldinstituts in der Uhlandstraße in Wilmersdorf zeigte gegen 8:30 Uhr eine Sachbeschädigung an, die an der Fensterfront aufgebracht worden war. Unter anderem befand sich ein Schriftzug in Pink an den Fenstern.

Nr. 1179

Gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei von einer Angestellten nach Kreuzberg zu einer Bank am Mehringdamm alarmiert. Dort hatten Unbekannte Schriftzüge, die teilweise nicht lesbar waren, in Schwarz, Lila und Rot an die Scheiben geschmiert.