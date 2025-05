Schwerer Landfriedensbruch

Nr. 1174

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte nach Gesundbrunnen zu einem schweren Landfriedensbruch alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 21:30 Uhr in der Putbusser Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 50 Personen gekommen sein. Dabei sollen auch Schlagstöcke eingesetzt worden sein. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten alle Beteiligten. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sowie zwei 38- und 44-jährige Männer, die im Verdacht stehen, an dem Landfriedensbruch beteiligt gewesen zu sein, konnten in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.