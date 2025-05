Motorradfahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 1170

Gestern Nachmittag fuhr in Gesundbrunnen ein Motorradfahrer eine Fußgängerin an. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der 57-Jährige mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr bei stockendem Verkehr die Wollankstraße in Richtung Steegerstraße. Während er die rollenden Autos überholt haben soll, betrat eine 43-jährige Fußgängerin auf Höhe der Gottschalkstraße die Fahrbahn an einer Überquerungsgsmöglichkeit für Fußgänger. Sie wollte die Wollankstraße in Richtung Gottschalkstraße überqueren. Der Motorradfahrer fuhr die 43-Jährige an, die dadurch stürzte und diverse Knochenbrüche erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß eine Verletzung an der Schulter und wurde für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Wollankstraße am Unfallort in der Zeit von 17 bis 20 Uhr voll gesperrt. Die BVG-Buslinien 250, 255 und M27 waren davon betroffen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).