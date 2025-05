Farbschmiererei an Hausfassade

Nr. 1168

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht die Geschäftsstelle eines Technologieunternehmens in Mitte. Einsatzkräften des Abschnitts 57 war die Schmiererei in roter Farbe in der Straße Unter den Linden gegen 4 Uhr aufgefallen. Sie war mehrere Meter groß und erstreckte sich sowohl über die Hausfassade als auch die Glasfront. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand des Polizeilichen Staatsschutzes ist von einer politischen Motivation auszugehen.