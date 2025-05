Mann am Bahnhof Ostkreuz angegriffen – Polizei sucht nach Verletztem

Nr. 1164

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang Unbekannten, der am 18. Februar 2025 am Bahnhof Ostkreuz angegriffen wurde. Ein 29 Jahre alter Mann, den Einsatzkräfte der Bundespolizei später festnehmen konnten, soll den Unbekannten gegen 5:10 Uhr in einem S-Bahn-Zug der S3 am S-Bahnhof Ostkreuz angesprochen und Geld von ihm gefordert haben. Nachdem der Mann die Herausgabe abgelehnt hatte, soll ihn der Tatverdächtige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass der Unbekannte im Mundbereich blutete. Der Verletzte wies die Einsatzkräfte noch auf den Tatverdächtigen hin, entfernte sich jedoch anschließend. Die Einsatzkräfte konnten ihn auf dem Bahnhof nicht mehr ausfindig machen.

Die Kriminalpolizei bittet den Unbekannten, sich mit der Polizei Berlin in Verbindung zu setzen.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu dem bearbeitenden Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573117 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail auf.