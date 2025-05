Motorradfahrer fährt Mann an

Nr. 1163

In Tiergarten fuhr gestern Abend ein Motorradfahrer einen die Straße überquerenden Mann an. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der 22-Jährige gegen 19:15 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Hinterrad mit überhöhter Geschwindigkeit die Ebertstaße in Richtung Potsdamer Platz gefahren, als ein 83-Jähriger die Straße überquerte. Der Motorradfahrer brachte beide Räder wieder auf die Straße und fuhr den Senior anschließend an. Der 83-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen am Kopf und an einem Bein. Der 22-jährige Motorradfahrer zog sich Verletzungen am Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser, in denen sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).