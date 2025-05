Bei Fahrzeugkontrolle Drogen gefunden

Nr. 1162

In der vergangenen Nacht konnte in Neukölln ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen werden. Kurz vor 1 Uhr fiel einer Funkwagenbesatzung ein Auto auf, das vom Tempelhofer Weg in die Gottlieb-Dunkel-Straße bei Rot zeigender Ampel rechts abbog. An der Delbrückstraße Ecke Hermannstraße hielten die Einsatzkräfte den 22-jährigen Fahrer an. Dabei bemerkten die Polizeikräfte eine Tüte auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung des Mannes sowie des Fahrzeugs konnten ein Paket mit mutmaßlichem Kokain im Kilogrammbereich, ein Mikroreagenzglas, mutmaßlicher Handelserlös im vierstelligen Bereich sowie ein Mobiltelefon beschlagnahmt werden. Auch das Fahrzeug, das auf den 22-Jährigen zugelassen ist, wurde sichergestellt. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Von dort wurde er der Kriminalpolizei des Landeskriminalamtes überstellt. Er soll heute zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsgericht vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.