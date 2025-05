Streit im Einkaufszentrum eskaliert

Nr. 1161

Gestern Nachmittag eskalierte in Neu-Hohenschönhausen ein Streit in einem Einkaufszentrum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 17:20 Uhr in dem Einkaufszentrum am Prerower Platz zunächst zu einer verbalen und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und einem bislang Unbekannten. Dabei sprühte der Unbekannte dem 47-Jährigen Reizgas ins Gesicht und entfernte sich anschließend. Der 47-Jährige erlitt Augen- und Atemwegsreizungen, die von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt wurden. 13 weitere Personen, die sich im Einkaufszentrum in der Nähe der Auseinandersetzung befanden, trugen Augen- und Atemwegsreizungen davon. Sie wurden ambulant von Rettungskräften behandelt. Eine 84 Jahre alte Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.