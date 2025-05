Mutter des toten Säuglings festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1241

Die Mutter des am 11. Mai 2025 aufgefundenen toten Säuglings wurde heute Vormittag in Tiergarten festgenommen. Gegen 9:45 Uhr erschien die 25-Jährige im Beisein ihrer Anwältin bei der 4. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße, nachdem die Ermittlerinnen und Ermittler bereits Ermittlungen im näheren Umfeld der jungen Frau getätigt hatten. Die 25-Jährige, die über ihre Anwältin erklären ließ, dass sie die Mutter des Kindes sei und zu den Tatvorwürfen bislang schweigt, wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Beschuldigte soll morgen zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls wegen eines Tötungsdeliktes einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gemeinsamer Zeugenaufruf Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nr. 1157 vom 12. Mai 2025: Toten Säugling gefunden – Polizei bittet um Hinweise

Zum Fund des toten Säuglings im Ortsteil Gropiusstadt am Sonntag, den 11. Mai 2025, bittet die Polizei Berlin um Hinweise. Gegen 4:50 Uhr wurde das Baby auf dem Mauerweg am Kölner Damm hinter dem Wendekreis in Höhe des Pferdehofes entdeckt.

Gemeinsame Erstmeldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nr. 1148 vom 11. Mai 2025: Toten Säugling gefunden

Heute früh hat ein Polizist auf dem Weg zum Dienst im Ortsteil Gropiusstadt einen toten Säugling gefunden. Gegen 5 Uhr entdeckte der Polizeibeamte auf dem Gehweg des Kölner Damms das leblose Baby und alarmierte daraufhin seine Kolleginnen und Kollegen. Der Leichnam soll noch heute obduziert werden. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Herkunft des Babys hat die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.