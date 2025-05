Autofahrer fährt E-Scooter-Fahrer an

Nr. 1143

Gestern Mittag wurde ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Rudow verletzt. Gegen 12:40 Uhr war ein 30-jähriger Autofahrer auf der Groß-Ziethener Chaussee in Fahrtrichtung Bäckerstraße unterwegs, als der 18-Jährige aus der Waßmannsdorfer Chaussee gefahren kam. An der Einmündung Groß-Ziethener Chaussee Ecke Waßmannsdorfer Chaussee fuhr der Autofahrer den 18-Jährigen an. Dieser stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.