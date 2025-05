Bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf

Nr. 1142

Heute früh verstarb ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof. Polizeikräfte wollten den 27-Jährigen gegen 4:15 Uhr in der Schildhornstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen, weil sie in dem von ihm geführten Kleintransporter ein offensichtlich gestohlenes Motorrad gesehen hatten. Der 27-Jährige ergriff stark beschleunigend die Flucht. Er fuhr über die BAB 103 auf die BAB 100. Die Einsatzkräfte folgten ihm mit Sonder- und Wegerechten. Dabei habe der Tatverdächtige Geschwindigkeiten über 100 km/h erreicht. Daher brachen die Einsatzkräfte die Verfolgung ab. An der Ausfahrt Alboinstraße fuhr der 27-Jährige von der Autobahn und flüchtete weiter auf der Schöneberger Straße. An der Kreuzung zur Manteuffelstraße prallte der Mann gegen einen Ampelmast und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlag noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte seinen Verletzungen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Ein Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die ersten Ermittlungen übernommen.