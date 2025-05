Mehrere Brände in Hellersdorf

Nr. 1141

Von gestern auf heute brannte es in Hellersdorf insgesamt vier Mal. Zuerst meldete eine Zeugin gegen 19:45 Uhr einen brennenden Müllcontainer in der Hellersdorfer Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anschließend verhinderte eine einschreitende 53-Jährige gegen 23:30 Uhr in der Erich-Kästner-Straße das Übergreifen eines Feuers von einem Autoreifen auf das gesamte Fahrzeug. Rund 40 Minuten später brannten gegen 0:10 Uhr erneut Müllcontainer, diesmal an der Neuen Grottkauer Straße Ecke Maxie-Wander-Straße. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. Schließlich brannte gegen 0:40 Uhr ein Motorrad vollständig aus. In allen Fällen wird derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Zur Absuche nach Tatverdächtigen kam in der Zeit von etwa 0:50 Uhr bis 2 Uhr auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Absuche verlief ohne Erfolg. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.