Raub auf offener Straße

Nr. 1140

In der vergangenen Nacht wurde im Ortsteil Siemensstadt ein Mann bei einem Raub verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenaussagen wurde der 32-Jährige von einem bislang Unbekannten gegen 0 Uhr auf dem Gehweg der Mäckeritzstraße angesprochen. Im weiteren Verlauf sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Unbekannte soll den 32-Jährigen mehrfach mit einer Faust geschlagen haben, woraufhin dieser zu Fall gekommen sei. Auf dem Boden liegend soll der Angreifer dem Mann weiter gegen den Kopf und die Füße getreten und ihn geschlagen haben. Anschließend habe der Unbekannte in die Hosentasche des 32-Jährigen gegriffen und einen Schlüsselbund entwendet. Als Passanten den Vorfall bemerkten und auf sich aufmerksam machten, floh der Tatverdächtige in Richtung Nonnendammallee. Der 32-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper sowie eine Fraktur im Fußbereich, außerdem klagte er über Schmerzen im Unterleib. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine medizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.