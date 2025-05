Bei Verkehrskontrolle sprengstoffverdächtiger Gegenstand entdeckt - Festnahme

Nr. 1138

In der Nacht zu gestern nahmen Polizeieinsatzkräfte in Schöneberg einen Mann nach einer Verkehrskontrolle fest, da er einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand bei sich führte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Einsatzkräfte gegen 1:50 Uhr auf den 33-Jährigen aufmerksam, als er mit einem Elektro-Roller eine rote Ampel passierte. Als er überprüft werden sollte, flüchtete er zunächst, wurde aber schließlich auf der Badenschen Straße fußläufig gestoppt. Den ihm zuzuordnenden E-Roller hatte er bereits einige Meter weiter entfernt abgestellt. Bei einer Durchsuchung des offenbar unter berauschenden Mitteln stehenden Mannes fanden die Einsatzkräfte in seinem Rucksack einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand, so dass Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes zur weiteren Begutachtung des Gegenstandes alarmiert wurden. Für diese weiteren Maßnahmen mussten die Bereiche Badensche Straße/Meraner Straße und Badensche Straße/Innsbrucker Straße gesperrt werden. Der Gegenstand stellte sich schließlich als potenziell gefährlich heraus, so dass er sichergestellt und abtransportiert werden musste. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeibekannt ist. Er wurde festgenommen und es erfolgten richterlich angeordnete Durchsuchungen des von ihm genutzten Elektro-Rollers als auch seiner Wohnung in Schöneberg. Im Helmfach des E-Rollers wurde ein weiterer verdächtiger Gegenstand entdeckt, so dass der Bereich erneut weiträumig abgesperrt werden musste. Dazu wurden zur Sicherheit auch zwei Wohnhäuser in der Badenschen Straße und Innsbrucker Straße teilweise geräumt. Der Gegenstand stellte sich schließlich als unverdächtig heraus, so dass die Mieterinnen und Mieter anschließend zurück in ihre Wohnungen konnten.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen, bei der auch Sprengstoff- und Betäubungsmittelspürhunde zum Einsatz kamen, wurden weitere sprengstoffverdächtige Substanzen, fertig montierte Gegenstände mit potenzieller Sprengwirkung und mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Untersuchungen zu diesen Gegenständen und Ermittlungen eines Spezialkommissariats des Landeskriminalamts für Sprengstoffdelikte dauern an. Der 33-Jährige soll noch heute einem Ermittlungsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.