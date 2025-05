Mann fremdenfeindlich angegriffen

Nr. 1134

In der vergangenen Nacht kam es in Pankow zu einem Polizeieinsatz wegen eines fremdenfeindlichen Angriffs. Ein 24 Jahre alter Mann gab gegenüber den Einsatzkräften an, gegen 0:40 Uhr vom S-Bahnhof Pankow kommend in Richtung Breite Straße unterwegs gewesen zu sein. Auf der Höhe des Bleichröderparks seien zwei ihm unbekannte junge Männer von einer Bank aufgestanden und auf ihn zugekommen. Sie sollen ihm gegen den Oberkörper geschlagen und sich ihm gegenüber fremdenfeindlich geäußert haben. Der 24-Jährige ergriff daraufhin die Flucht; dabei sollen ihm die Angreifer gefolgt sein. Als der 24-Jährige auf Passanten zuging, um diese um Hilfe zu bitten, sollen die beiden Angreifer geflüchtet sein. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.