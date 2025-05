Körperverletzungen und Drohungen nach Diebstahl im Spätkauf

Nr. 1132

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Polizeieinsatz in Friedrichshain. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen griff ein 18-Jähriger gegen 1:50 Uhr in einem Spätkauf in der Warschauer Straße mehrere Schachteln Zigaretten und flüchtete aus dem Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Der 34-jährige Ladenbesitzer und sein 41-jähriger Bekannter liefen dem mutmaßlichen Dieb hinterher und hielten ihn in der Grünberger Straße zunächst fest. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei soll der 18-Jährige den Ladenbesitzer mit Pfefferspray besprüht und dessen Bekannten mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben, während ihn die 34 und 41 Jahre alten Männer ihrerseits mit Faustschlägen traktiert haben sollen. Anschließend hielt der 18-Jährige das Messer in Richtung der inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte. Drei Einsatzkräfte richteten ihre Dienstwaffen in entschlossener Schießhaltung in Richtung des Tatverdächtigen und forderten ihn auf, das Messer wegzulegen. Der Tatverdächtige unternahm zunächst einen Fluchtversuch, die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch kurz danach festnehmen. Bei der Festnahme warf er das Messer weg. Es wurde sichergestellt. Während des Transports in eine Polizeidienststelle leistete der 18-Jährige massiven Widerstand. Neben diversen Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften kündigte er Anschläge auf eine Polizeiwache und eine religiöse Einrichtung an und äußerte sich fremdenfeindlich. Deshalb brachten ihn die Einsatzkräfte dann in ein Polizeigewahrsam, wo er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen musste. Der 34-Jährige erlitt Augenreizungen, der 41-Jährige eine Stichverletzung am Bein. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die ambulante Behandlung. Der Tatverdächtige klagte seinerseits über Kopf- und Nackenschmerzen, bedurfte aber keiner medizinischen Behandlung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Ankündigung von Straftaten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen übernommen.