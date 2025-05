Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 1130

Gestern Abend griffen mehrere Personen einen Mann in Neukölln an. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben soll ein unbekannt gebliebener Motorradfahrer gegen 19:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Sonnenallee gefahren und dabei fast mit einem 22-jährigen Mann zusammengestoßen sein. In der Folge kam es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern. Daraufhin habe der Motorradfahrer telefoniert und kurze Zeit später erschienen zehn bislang unbekannt gebliebene Personen auf dem Parkplatz. Dort traten und schlugen sie auf den 22-Jährigen ein. Zudem wurden ihm Schnittverletzungen zugefügt. Ein unbeteiligter 56-Jähriger ging dazwischen, wurde daraufhin von der Gruppe angegriffen und ihm wurden ebenfalls Schnittverletzungen zugefügt. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Schnittverletzungen im Gesicht, die beide Männer erlitten hatten, wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) dauern an.