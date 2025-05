Versuchter schwerer Raub – mit Schreckschusswaffe beschossen

Nr. 1129

In der vergangenen Nacht soll ein Mann in Hellersdorf von einem Unbekannten mit einer Schreckschusswaffe beschossen worden sein. Gegen 2 Uhr wurde die Polizei in die Alte Hellersdorfer Straße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 37-Jähriger von zwei unbekannten Männern auf einem Parkplatz aufgefordert, Geld herauszugeben. Der Angesprochene habe die Herausgabe verneint. Daraufhin zog einer der Männer eine Schreckschusswaffe und schoss mit dieser zweimal in Richtung des 37-Jährigen. Anschließend flüchtete das Duo ohne Beute. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei führte Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.